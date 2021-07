Pesava 146 kg ma non ne poteva più: la sua trasformazione

Tutti desideriamo apparire belli, sicuri e splendenti il giorno del matrimonio ed è ciò che desiderava anche la giovane Lyndsey Hoover. Lyndsey, infatti, si avvicina all’altare goffa ed impacciata, tra le risatine degli invitati.

Dopo il matrimonio, la donna ha deciso di prendere in mano la propria vita e ha iniziato il cambiamento. Madre di 4 figli, la donna appare completamente trasformata e con ben 88 chili in meno. Al matrimonio ne pesava 150 kg oggi Lyndsey ha vinto la sua battaglia e finalmente si ritrova nel corpo per il quale ha lottato.

Ho lavorato duro per perdere peso, eppure non mi sentivo affatto in sintonia con il mio corpo. Ero sempre stata in carne, ma quando ho organizzato una festa per il mio 21esimo compleanno ho capito di essere obesa: mi guardavo allo specchio e mi dicevo: sei orribile, non hai nulla da celebrare. Peso 60 chili e quando esco di casa non sento più l’impulso di dovermi giustificare per il mio aspetto. Vado in spiaggia, mi metto in bikini. Gesti che fino a poco fa mi sembravano irrealizzabili. Sono orgogliosa della mia storia: mi sento bella come non mai e sento di aver iniziato una nuova vita.