Descrizione

La piadina alla Bismark è una ricetta facile e veloce da preparare, che consiste nel servire la piadina romagnola ancora calda con un uovo cotto all’occhio di bue. Potete gustarla come piatto unico e divertirvi a creare mille varianti diverse, aggiungendo come base dell’hummus, delle verdure, un pesto fatto in casa o degli affettati.