Descrizione

Le mele cotte servite con il brodo di mele sono un delizioso e aromatico dolce al cucchiaio, preparato con frutta fresca e pochissimo zucchero. Un dessert leggero e genuino, capace di conquistare anche i palati più raffinati, con il suo profumo delicato di vaniglia e cannella. Leggete la ricetta e provatele: sono ottime da servire sia come dessert di fine pasto, sia come dolce per la merenda.