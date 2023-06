Descrizione

Il plumcake al caffè con gocce di cioccolato è dolce delizioso, dal sapore aromatico e dal profumo inebriante, perfetto da servire a colazione. Se amate accompagnare il vostro cappuccino con una fetta di dolce fatto in casa, questo soffice plumcake è l’ideale. Potete prepararlo in versione senza lattosio, utilizzando una bevanda vegetale come il latte di soia o di mandorle, ed eventualmente anche in versione senza glutine, sostituendo la farina 00 con un’apposita miscela per dolci gluten free.