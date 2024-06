Descrizione

La polenta fritta al rosmarino è un gustoso antipasto rustico, perfetto da preparare in inverno e servire anche come sfizioso finger food durante un aperitivo o un buffet. Croccanti chips alle erbe aromatiche, dorate e saporite, ottime da gustare da sole o con delle salse fatte in casa. Scoprite subito come prepararle in pochi e semplici step, seguendo la nostra ricetta senza glutine e senza lattosio.