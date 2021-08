Descrizione

I bastoncini di polenta al forno sono un finger food facile e veloce da preparare, senza glutine e senza lattosio. La ricetta che vi proponiamo è perfetta da proporre sia come antipasto, sia come delizioso stuzzichino per l’aperitivo. Potete utilizzare della polenta bianca in avanzo, oppure prepararla appositamente, anche utilizzando la miscela istantanea.