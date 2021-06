Descrizione

Il pollo al mattone è un secondo piatto semplice da cucinare, gustoso e aromatico, ideale da portare in tavola durante un pranzo o una cena in famiglia o con gli amici. La particolarità di questo piatto risiede nell’originale metodo di cottura in tegame: il pollo viene cucinato intero e schiacciato con un peso, come potrebbe essere un mattone, in modo tale che la carne rimanga morbida e la pelle assuma una perfetta doratura.