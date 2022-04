Pollo alla Marengo: ricetta tipica della cucina piemontese

Descrizione

Oggi vi proponiamo un grande classico della cucina piemontese, non tra i più conosciuti, ma sicuramente tra i più appetitosi e stuzzicanti. Stiamo parlando del pollo alla Marengo, un secondo piatto che prende il nome da Spinetta di Marengo, una frazione di Alessandria in cui il 14 giugno 1800 si tenne l’omonima battaglia tra l’esercito di Napoleone e le armate austriache. Il pollo alla Marengo venne cucinato proprio in seguito alla vittoria dei francesi, con l’aggiunta di gamberi, pomodoro e uova al tegamino. È un secondo piatto mari e monti dal sapore e profumo eccezionale, ideale da servire caldo con un contorno e del pane tostato.