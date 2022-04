Descrizione

L’orata con indivia caramellata è un raffinato e invitante secondo piatto, imperdibile per chi ama cucinare il pesce fresco in modo semplice e al tempo stesso sfizioso. Con questa ricetta riuscirete a sorprendere i vostri ospiti, senza trascorrere troppo tempo ai fornelli. Vi basterà condire le orate, infornarle, e nel frattempo dedicarvi alla cottura dell’indivia belga carmellata in padella con burro e zucchero di canna. Stuzzicante e ricco di gusto: questo è un piatto che amerete fin dal primo assaggio, perfetto da portare in tavola anche nelle grandi occasioni. Scoprite subito come realizzarlo!