Il pollo arrosto è uno dei piatti più apprezzati in Italia ma non solo perché è una pietanza completa, sostanziosa e anche gustosa! Se siete in giro scoprite i migliori posti dove mangiarlo, fatto rigorosamente al forno, con patate.

Pollo arrosto: i migliori posti dove mangiarlo in Italia

Il pollo arrosto può essere cucinato in diversi modi ma trattandosi della pietanza più gustosa e amata in Italia la versione classica è al forno con patate. Ecco i migliori posti dove mangiarlo, tra ristoranti e trattorie.

Milano e dintorni

A Milano e dintorni i migliori posti dove mangiare il pollo arrosto sono Gerli dal 1970 a Milano e l’Antica Trattoria del Gallo a Gaggiano con un ottimo pollo alla diavola cucinato in modo tradizionale. A questi si aggiunge lo storico chiosco Giannasi in Piazza Buozzi a Milano, conosciuto per il suo pollo e altre specialità come la polenta fritta.

Bologna

A Bologna invece dovete provare il Pollo d’Oro da Gino, un locale tradizionale con girarrosto a legna accompagnato da patate speziate, per assaggiare il vero pollo arrosto bello gustoso.

Firenze

Nel cuore di Firenze, invece, secondo Gambero Rosso uno dei migliori posti dove mangiare pollo arrosto è la Rosticceria Alfio e Beppe famosa proprio per questo e anche per la rosticciana, insieme ad altri piatti della tradizione toscana.

Roma

Verso Sud, a Roma, si trova La Casa del Supplì storica e famosa proprio per i supplì, ma offre anche un ottimo pollo arrosto. Inoltre, super consigliato anche Roscioli famoso forno che offre, oltre al pane e alla pizza, pollo allo spiedo e altre proposte da rosticceria.

Da non perdere anche il pollo di Niko Romito che non è arrosto ma fritto e poi sempre a Roma presso ALT – Stazione del Gusto, un posto che ha anche sedi a Montesilvano e Castel di Sangro.

Napoli

Tra i migliori posti dove mangiare il pollo arrosto in Campania è consigliato Il Re del Pollo allo Spiedo, a Marano di Napoli, che offre uno dei migliori pollo allo spiedo, ma anche tanti altri piatti napoletani di street food nonché carne e altri cibi tipici locali.