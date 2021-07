Descrizione

Fritte, al sugo, in bianco o al forno: le polpette di carne sono un classico secondo piatto amato da grandi e piccini, ideale da gustare come secondo piatto con del pane e delle verdure di stagione. In particolare, le polpette al forno si preparano in pochi attimi e sono pratiche da portare in tavola in ogni occasione. L’impasto è tra i più classici e apprezzati: carne macinata, uova, parmigiano e pane raffermo, a cui abbiamo aggiunto anche prezzemolo e aglio per dare una nota di sapore in più. Sono così sfiziose e croccanti in superficie, che non potrete più farne a meno!