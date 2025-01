Ingredienti per le polpette di spinaci

Per preparare delle deliziose polpette di spinaci in friggitrice ad aria, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici e facilmente reperibili. Ecco cosa ti serve:

500 g di spinaci freschi

100 g di formaggio grattugiato

1 uovo

100 g di mollica di pane

100 g di pangrattato

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Farina q.b. per la panatura

Preparazione delle polpette

Inizia lavando accuratamente gli spinaci sotto acqua corrente. In una padella antiaderente, versa un filo d’olio e aggiungi lo spicchio d’aglio. Accendi il fornello e fai rosolare l’aglio per qualche minuto. Aggiungi gli spinaci e lasciali appassire per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto. Una volta che gli spinaci sono teneri, insaporiscili con un pizzico di sale.

Trasferisci gli spinaci su un tagliere, rimuovi l’aglio e tritali finemente. In una ciotola, unisci gli spinaci tritati, il formaggio grattugiato e l’uovo. Spezzetta la mollica di pane e aggiungila al composto. Mescola bene fino a ottenere un impasto omogeneo, quindi inizia ad aggiungere il pangrattato fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Formazione e cottura delle polpette

Prendi un po’ di impasto alla volta e forma delle piccole polpette arrotolandole tra le mani. Passale leggermente nella farina per renderle più croccanti e disponile nel cestello della friggitrice ad aria, assicurandoti di lasciarle ben distanziate. Nebulizza le polpette con un po’ d’olio e cuocile a 180°C per 15 minuti, scuotendo il cestello a metà cottura per garantire una doratura uniforme.

Le polpette di spinaci possono essere servite calde o a temperatura ambiente e sono perfette per un antipasto o un secondo piatto. Se desideri, puoi personalizzare la ricetta aggiungendo un po’ di ricotta per una consistenza più morbida o inserendo un cubetto di scamorza al centro per un sapore più intenso.

Conservazione e varianti

Se avanzano, puoi conservarle in frigorifero per 2-3 giorni in un contenitore ermetico. Questo piatto è ideale anche per chi segue una dieta vegetariana, grazie alla presenza degli spinaci, ricchi di ferro e nutrienti. Le polpette di spinaci in friggitrice ad aria sono una soluzione perfetta per chi cerca un’alternativa leggera e gustosa ai classici secondi piatti.

Non dimenticare di provare anche altre varianti, come le polpette di patate, per un’esperienza culinaria ancora più ricca e soddisfacente. Buon appetito!