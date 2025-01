La vita straordinaria di Tomiko Itooka

Tomiko Itooka, scomparsa a 116 anni, è stata una figura emblematicamente rappresentativa della longevità. Nata a Osaka, Giappone, ha vissuto una vita ricca di esperienze, affrontando sfide e superando ostacoli. La sua storia è un esempio di come uno stile di vita sano e attivo possa contribuire a una vita lunga e soddisfacente. Fino alla sua morte, era riconosciuta come la donna più anziana del mondo dal Guinness dei Primati, lasciando un’eredità di ispirazione e speranza.

Alimentazione e salute: i segreti di una dieta equilibrata

La nutrizione ha giocato un ruolo cruciale nella vita di Tomiko. Secondo Chiara Manzi, nutrizionista e professoressa di Medicina Culinaria, l’alimentazione sana è fondamentale per una vita longeva. Tomiko prediligeva cibi semplici, come frutta e zuppe di verdure, che sono ricche di nutrienti e favoriscono il benessere intestinale. La sua passione per il Calpis, una bevanda fermentata, è un esempio di come i cibi probiotici possano contribuire alla salute. La dieta giapponese, prevalentemente vegetale e povera di carne, è un altro fattore che ha influenzato la sua longevità.

Attività fisica e stimolo mentale: la chiave per una vita attiva

Oltre a un’alimentazione sana, l’attività fisica è stata una costante nella vita di Tomiko. A 80 anni, ha percorso il pellegrinaggio di Saigoku, dimostrando che il movimento è essenziale per mantenere la massa muscolare e la mobilità. La dottoressa Manzi sottolinea l’importanza di mantenere il cervello attivo attraverso la scrittura e altre attività intellettuali. Tomiko, con la sua passione per gli aforismi, ha mantenuto viva la sua mente, contribuendo alla sua longevità.

Il contesto culturale della longevità giapponese

Il Giappone è noto per il suo alto numero di centenari, e la vita di Tomiko è un riflesso di una cultura che promuove stili di vita sani. La combinazione di una dieta equilibrata, attività fisica regolare e interazioni sociali positive ha un impatto significativo sulla qualità della vita. La professoressa Manzi evidenzia che il patrimonio genetico ha un’influenza limitata sulla longevità, mentre il modo in cui si vive è determinante. La vita di Tomiko Itooka è un esempio lampante di come le scelte quotidiane possano influenzare la durata e la qualità della vita.