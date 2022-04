Descrizione

Le polpette di spinaci e ricotta sono delle gustose crocchette vegetariane ideali da servire sia come secondo piatto, sia come antipasto o finger food. Potete friggerle o cuocerle al forno, così da renderle più leggere ma non per questo meno sfiziose. Facili da preparare, stuzzicanti e ricche di gusto: una vera prelibatezza soprattutto per i più piccoli, che potranno apprezzare il gusto degli spinaci in un formato sfizioso e originale.