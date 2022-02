Descrizione

Le polpette di radicchio sono un gustoso finger food vegetariano dal sapore intenso e stuzzicante, ideale da proporre sia come antipasto, sia come aperitivo. Potete friggerle, oppure cuocerle al forno per renderle più leggere, servirle con delle salse o gustarle come secondo piatto vegetariano con un’insalata di contorno. Le alternative sono innumerevoli, tra cui aggiungere un cubetto di provola o scamorza al centro, così da renderle irresistibilmente filanti. Leggete la ricetta e provatele oggi stesso!