Descrizione

Le polpettine di lupini con salsa tariyaki sono un gustoso secondo piatto vegano e ricco di proteine, preparato con l’aggiunta di patate lesse, aglio e prezzemolo. La protagonista di questa ricetta è la salsa tariyaki giapponese, semplicissima da preparare in casa portando a ebollizione una miscela di salsa di soia, mirin, sake e zucchero. Croccanti in superficie e morbidissime all’interno: queste polpette cotte al forno sono di una delizia unica, ideali da proporre anche come aperitivo.