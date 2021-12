Descrizione

Le polpette di lupini sono una sfiziosa ricetta vegetariana, proteica e ricca di gusto. Queste invitanti polpettine di legumi sono invitanti, versatili e semplici da preparare: potete cuocerle al forno e proporle come antipasto con delle salse, oppure rosolarle in padella con un filo d’olio e servirle come secondo piatto con un contorno a piacere.