Descrizione

Rustico, invitante e ricco di gusto: il polpettone di patate, prosciutto e formaggio è un ricco piatto unico ideale da portare in tavola appena sfornato, anche come antipasto. Molto simile al rotolo di patate con prosciutto e scamorza, questo polpettone rustico si prepara in pochi passaggi e conquista al primo assaggio grandi e piccini.