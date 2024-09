Siete alla ricerca di una ricetta facile e veloce per preparare il limoncello a casa vostra? Scoprite come fare, seguendo questi consigli!

Il limoncello, liquore tipico della regione Campania, a base di scorza di limoni, può essere fatto anche in casa. Ma come? Scoprite la ricetta veloce se volete sapere come fare il limoncello.

Limoncello fatto in casa: ricetta veloce su come fare passo per passo

Il limoncello, liquore di limone di colore giallo intenso, con una percentuale di alcol che oscilla tra il 20% e il 32% vol., è il tipico liquore di origine campana realizzato con le scorze dei limoni, tradizionalmente quelli tipici del territorio della Costiera amalfitana: lo Sfusato Amalfitano o l’Ovale di Sorrento.

Ottimo come digestivo di fine pasto, ma anche per aromatizzare dolci o donare aroma e profumo. Ecco la ricetta veloce passo per passo su come preparare il limoncello a casa.

Step 1: iniziate a lavare bene i limoni sotto acqua corrente, poi asciugateli e sbucciateli con un pelapatate o con un coltello. Fate attenzione però a prelevare solo la parte gialla più esterna, in quanto quella bianca potrebbe conferire un sapore amaro al liquore.

Step 2: Mettete tutte le scorze in una barattolo di vetro a chiusura ermetica e ricopritele completamente con l’alcool puro. Proseguite chiudendo ermeticamente con il coperchio e lasciatelo macerare per minimo 2 settimane fino a 1 mese, scuotendo ogni giorno il barattolo per far amalgamare bene gli ingredienti.

Step 3: Una volta terminata la fase di macerazione, preparate ora lo sciroppo: versate in una casseruola lo zucchero e l’acqua e porta a bollore. Quando lo zucchero sarà sciolto toglietelo dal fuoco e fatelo raffreddare completamente e filtrate poi l’alcool nello sciroppo con l’aiuto di un colino.

Step 4: Mescolate bene e versate il limoncello in una bottiglia di vetro sterilizzata, poi conservatelo in luogo fresco e al buio per almeno 30 giorni prima di consumarlo.

Step 5: Infine dopo la fase di conservazione, il limoncello fatto in casa è pronto per essere servito ben freddo nei classici bicchierini da liquore, per la vostra gioia e quella degli ospiti!

Come fare il limoncello in casa: consigli sulla conservazione

Una volta terminata la ricetta quando il vostro limoncello fatto in casa è pronto per essere gustato, sapete come si conserva? Questo liquore campano si conserva a lungo in un luogo fresco e asciutto, in frigorifero, oppure anche in freezer, la presenza di alcol e zucchero gli impediranno di congelare. In caso si notasse qualsiasi tipo di alterazione del prodotto, se ne sconsiglia il consumo.