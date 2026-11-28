Tradizione italiana e nuove attenzioni per la tavola di famiglia: come costruire il menu del pranzo di Natale senza passare la mattina ai fornelli.

Il pranzo di Natale in Italia si regge su una memoria condivisa di piatti, che cambiano da regione a regione ma restano riconoscibili. Tra i fogli di ricette e i consigli dei macellai di quartiere, emergono due spinte che si incontrano: la fedeltà ai classici e la voglia di renderli più leggeri, più semplici da preparare e adatti anche ai più piccoli.

Preparare in anticipo i secondi

Congelare il secondo con qualche giorno di anticipo permette di cucinare con calma e di tenere il 25 mattina libero per riscaldare e impiattare. Le ricette a base di carne o pesce, cotte e poi congelate, mantengono bene proteine e minerali. Il piatto va scongelato lentamente in frigo il 24 e riscaldato il giorno di Natale.

Chi cucina per bambini deve prestare attenzione al sale, soprattutto sotto i 3 anni, e limitare panna, burro e formaggi grassi. Nel brasato il vino va fatto sobbollire a lungo, così da ridurre l’alcol, e per i piccoli è meglio offrire più carne e meno salsa.

Sei secondi adatti a tutta la famiglia

Il brasato è il primo della lista: il manzo ben cotto è una buona fonte di ferro e proteine, e le verdure della salsa, frullate a fine cottura, aggiungono fibre in forma poco visibile. L’arrosto di vitello con ripieno di spinaci, con una scamorza dolce o ricotta al posto dei salumi più saporiti, è un’altra scelta leggera. Il maiale alle mele, con lonza o arista magra, sfrutta la dolcezza della frutta al posto del burro.

Per chi ha il forno occupato, l’arrosto può cuocere in padella con brodo vegetale. Il polpettone di tacchino con spinaci si affetta facilmente e si congela bene, mentre il polpettone al forno con patate chiude la lista con un misto di carni magre.

Il menu regionale che resta in tavola

Accanto alle ricette di casa, la tradizione italiana offre un repertorio ampio. In Emilia-Romagna il pranzo di Natale si apre con i tortellini in brodo di cappone, che con il nome di cappelletti sono il piatto del 25 dicembre anche in Umbria, Marche, Toscana e Lazio. Il cenone della Vigilia, con il baccalà, cambia a seconda della regione: fritto in Lazio e Campania, in umido in Puglia, con polenta in Veneto.

Il cappone si prepara ripieno in Lombardia e Toscana, bollito in Umbria e Liguria, arrosto in Piemonte e nelle Marche. In Friuli-Venezia Giulia la brovada e muset porta in tavola rape macerate per novanta giorni nelle vinacce, servite con il cotechino friulano. Nel Lazio il cavolfiore fritto in pastella, in Campania l’insalata di rinforzo.

Un menu di famiglia alla maniera di Aglietti

Federico Aglietti, con la quarta generazione alla guida dei suoi supermercati artigianali a Cossato, Sandigliano, Serravalle Sesia e Fara Novarese, propone un pranzo costruito su prodotti locali. Il pane integrale si serve tiepido con lardo da spalmare o salsiccia di bue. Il primo sono i plin, in brodo di bue o asciutti con ragù di brasato, mentre il brasato di bue, con la sua cottura lenta, è il secondo consigliato per i mesi freddi. Per il dolce, il panettone di produzione propria, quest’anno in una veste rinnovata.

Per chi vuole fare tutta la spesa in un unico posto, dall’antipasto al vino, i punti vendita restano il riferimento: il telefono generale è 015 93612 e il sito ufficiale è.