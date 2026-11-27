La classifica parigina La Liste ha lanciato una nuova sezione dedicata all'eccellenza accessibile. Venticinque indirizzi italiani dimostrano che la vera gastronomia vive nelle trattorie di provincia e nelle cucine di quartiere, non solo nei saloni stellati.

Esiste un punto di equilibrio nella ristorazione contemporanea in cui la qualità assoluta si incontra con la sostenibilità economica. È questa la filosofia alla base di The pleasure principle, la nuova selezione lanciata da La Liste, la cosiddetta “classifica delle classifiche” che aggrega dati da oltre 1.100 guide provenienti da 195 Paesi. Per la prima volta, l’ente francese ha dedicato uno spazio specifico agli indirizzi europei dove è possibile gustare alta cucina spendendo meno di 50 euro a persona.

Nel panorama italiano, venticinque indirizzi hanno superato la soglia qualitativa richiesta, confermando una verità spesso trascurata: l’autenticità non è un lusso esclusivo, ma il risultato di una rigorosa maestria tecnica e di un profondo rispetto per le materie prime. La selezione attraversa lo Stivale da Nord a Sud, privilegiando quelle realtà che, come precisa la descrizione ufficiale, «non sono sotto i riflettori». Si tratta di trattorie di paese, punti ristoro nei mercati, osterie portuali e quelle “seconde case” dove chef celebri decidono di cucinare per la comunità locale, mantenendo intatta la loro arte culinaria senza gonfiare il conto.

Il Nord tra Langhe e Milano

Il viaggio inizia ad Alba, in Piemonte, dove la presenza di due insegne testimonia la vitalità delle Langhe. A La Piola, lo chef Enrico Crippa propone classici come vitello tonnato, tajarin e agnolotti del plin, mentre l’Osteria dell’Arco, situata in una ex enoteca, offre i sapori territoriali, pur avvertendo che la stagionalità del tartufo può far lievitare il prezzo. Spostandosi a Torino, il nome da segnare è Consorzio, dove Valentina Chiaramonte interpreta i ravioli di finanziera.

Milano risponde presente con due approcci distinti ma complementari. In zona Isola, Ratanà di Cesare Battisti celebra la cucina lombarda con una forte attenzione ai produttori locali, mentre in Porta Romana, Trippa di Diego Rossi e Pietro Caroli affascina con il suo vitello tonnato e la pasta fresca fatta in casa. Nel Veneto, la tradizione familiare della Trattoria Caprini a Torbe, attiva dal 1907, porta in tavola lasagnette e salmì, mentre in Alto Adige Lerchner’s in Runggen rappresenta l’eccellenza della cucina tirolese.

Centro Italia e la democrazia del quinto quarto

Scendendo verso il Centro, l’Emilia-Romagna offre tappe fondamentali. A Bologna, la Trattoria di Via Serra è sinonimo di tigelle e tagliatelle fatte a mano, mentre fuori città, a San Giovanni in Persiceto, l’Antica Osteria del Mirasole stupisce con piatti coraggiosi come le frattaglie di pollo. Nel Modenese, l’Osteria di Rubbiara della famiglia Pedroni accoglie gli ospiti tra le botti di aceto balsamico, e a Polesine Parmense, Al Cavallino Bianco resta un baluardo degli anolini nel regno del culatello.

In Toscana, la Trattoria Da Burde di Firenze, gestita dalla famiglia Gori, difende la ribollita e il peposo, mentre a Panzano in Chianti il macellaio Dario Cecchini ha aperto Solociccia, un tempio della carne davanti alla sua bottega storica. L’Umbria è rappresentata da La Palomba a Orvieto, guidata da tre generazioni dalla famiglia Cinti, nota per gli umbrichelli all’amatriciana e il piccione alla leccarda.

Roma contribuisce con quattro indirizzi che coprono registri diversi, accomunati da una democraticità dei prezzi che fa notizia. Oltre allo storico Armando al Pantheon (aperto dal 1961) e a Da Cesare al Casaletto, spiccano Santo Palato, luogo d’elezione per il quinto quarto, e Spazio Niko Romito, dove lo chef stellato declina la sua tecnica in un formato più accessibile.

Il Sud e le isole, tesori nascosti

La parte meridionale della lista evidenzia come la creatività possa fiorire lontano dai grandi centri turistici. In Campania, a Caianello, Il Contadino di Berardino Lombardo recupera ricette rurali degli anni ’90, come l’uovo a susciello, mentre a Caiazzo la pizza di Franco Pepe a Pepe in grani utilizza ingredienti locali come le alici di Cetara. A Napoli, Starita a Materdei, attivo dal 1901, mantiene viva la tradizione della frittura e della pizza, e a Positano La Taverna del Leone propone linguine alle vongole e puntarelle.

In Puglia, a Montegrosso, Pietro Zito di Antichi Sapori cucina esclusivamente ciò che cresce nell’orto dietro il ristorante, un esempio perfetto di filiera corta. Le isole chiudono il cerchio: a Mamoiada, in Sardegna, Abbamele Osteria punta sulla tradizione barbaricina, mentre a Milo, sull’Etna, Quattro Archi sorprende con arancini ripieni di cavolo rapa, funghi e maccu di fave.

Questa selezione non sminuisce l’alta cucina classica, tanto che nella classifica generale di La Liste, Da Vittorio della famiglia Cerea rimane l’unico italiano tra i primi tredici posti mondiali, affiancato da giganti come Guy Savoy e Matsukawa. Tuttavia, la coesistenza di questi estremi suggerisce una riflessione necessaria: la grande gastronomia non si misura dall’entità del conto, ma dalla capacità di trasformare prodotti semplici in esperienze memorabili. Prima di prenotare in uno di questi indirizzi, è consigliabile verificare i prezzi attuali, poiché la guida stessa avverte che le cifre sono indicative e soggette a variazioni legate alla stagionalità delle materie prime.