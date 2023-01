Quanto costa il cibo sul Frecciarossa? Scopriamo i vari menù e i prezzi dei piatti che si possono acquistare per un pranzo o un veloce spuntino in viaggio.

Frecciarossa mette a disposizione di chi viaggia diversi menù messi a punto da Itinere: dai menù Frecciabistrò e EasyBistrò, che offrono un’ampia varietà di spuntini e pasti veloci, al menù Executive, che ogni mese propone diverse specialità ispirate ai grandi classici della cucina italiana.

Scopriamo insieme quali piatti prevedono i diversi menù Frecciarossa e quanto si spende mediamente per un uno spuntino, un pranzo o un aperitivo a bordo.

EasyBistrò

Se ci si vuole mangiare comodamente seduti al proprio posto, è possibile usufruire del servizio EasyBistrò e ordinare il proprio spuntino o pranzo senza necessità di recarsi nella carrozza bar: basterà attendere il passaggio dell’operatore Itinere, oppure ordinare preventivamente dall’app, selezionando la fascia oraria desiderata.

Con EasyBistrò è possibile scegliere tra 8 diversi menù, adatti a ogni momento della giornata, dalla colazione all’aperitivo:

Buongiorno (5 euro);

Break (6 euro);

Sfizioso (7,5 euro);

Gustoso (9 euro);

Freschi sapori (10 euro);

Aperitivo (10 euro);

Tradizione Italiana (14 euro);

Carlo Cracco (17 euro).

È possibile personalizzare il proprio menù scegliendo tra un’ampia varietà di piatti, snack, panini, dolci e bevande presenti in listino. Sono presenti anche diverse proposte vegetariane e senza glutine.

Frecciabistrò

Il Frecciabistrò non è altro che l’area ristorazione presente in tutti i treni della linea Fracciarossa, Frecciabianca e Frecciaverde, esattamente in posizione centrale. Il bar è aperto continuativamente e offre oltre al servizio caffetteria anche un’ampia varietà di proposte salate: dai semplici snack e spuntini veloci, ai piatti caldi e freddi più sostanziosi, adatti alla pausa pranzo, anche vegetariani e gluten free.

I menù proposti sono gli stessi offerti dal servizio EasyBistrò, così come il listino di cibi e bevande che possono essere ordinate singolarmente.

Ecco quali sono i prezzi dei piatti e delle bevande principali:

caffè: (1,50 euro);

cappuccino (2 euro);

cioccolata calda (3,50 euro);

snack dolci e salati (da 1,50 a 4 euro);

panini e piadine (da 4 a 5 euro);

primi piatti (da 6,5 a 9 euro);

insalatona (7 euro);

frutta fresca (4 euro);

acqua naturale 50 cl (1,5 euro);

bevande analcoliche (da 3 a 4 euro);

birra (da 4 a 5 euro);

vino rosso (da 3,5 a 9 euro);

Aperol Spritz (3,5 euro).

Executive

Executive è il servizio più escusivo messo a punto da Itinere per chi viaggia in prima classe e desidera concedersi il lusso di un pranzo stellato, degustando dei piatti raffinati e ricchi di gusto, ispirati ai colori, sapori e profumi della cucina italiana. Tra le eccellenze gastronomiche proposte nel menù alla carta sono inclusi anche i “piatti d’autore“, firmati dallo chef Carlo Cracco.

Il menù Executive si rinnova ogni mese ed è suddiviso in 3 sezioni: colazione, spuntini e portate principali per il pranzo e la cena. Il prezzo è incluso nel prezzo del biglietto in prima classe.