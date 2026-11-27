Cavoli, zucca, finocchi e porri alla base di primi piatti semplici e casalinghi, da cucinare anche nei giorni di poco tempo.

Novembre porta nel banco dell’ortofrutta cavoli, finocchi, zucca, porri e radicchi, verdure che reggono bene le cotture lunghe e si prestano a più preparazioni nell’arco della settimana. Sono ingredienti che si trasformano facilmente in un primo piatto caldo, senza richiedere passaggi complicati.

Per chi cucina ogni giorno, la stagione è un buon punto di partenza: le verdure di questo periodo costano meno, hanno più sapore e si conservano bene in frigorifero.

Le verdure che fanno il primo piatto

I cavoli sono la famiglia che domina novembre. Verze, cavolo nero, broccoli e cavolfiori diventano la base di paste saltate, minestroni e zuppe rustiche. Basta un soffritto con olio e aglio per dare carattere a qualsiasi combinazione.

La zucca è la più versatile: si adatta a risotti, vellutate e gnocchi. Puoi cuocerla a cubetti in padella insieme a un po’ di pancetta o frullarla con brodo leggero per una crema morbida.

Finocchi e porri completano il quadro. I porri sostituiscono bene la cipolla quando vuoi un sapore più dolce e rotondo, mentre i finocchi cotti in padella danno un gusto delicato, adatto anche a chi non ama le verdure molto decise.

Come scegliere la verdura giusta

Guarda la varietà esposta: un ortaggio di stagione si trova in quantità, con un aspetto naturale e prezzi allineati. Se una verdura compare in poche cassette, con costi alti e provenienze lontane, probabilmente non è il suo momento migliore.

Per le varianti, puoi sostituire la zucca con la carota o il cavolo nero con la bietola. Il risultato cambia leggermente, ma la preparazione resta la stessa.