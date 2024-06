Cercare il miglior ristorante di pesce a Riccione è come tuffarsi in un mare di sapori e tradizioni culinarie. Con una vasta scelta di locali che offrono prelibatezze marine fresche e innovative, la decisione su dove gustare il miglior pesce può essere un’impresa ardua.

Tra le onde del mare e il profumo dei piatti, ecco cinque ristoranti sul litorale che nel corso degli anni hanno saputo esaltare al massimo i sapori di questa terra incantevole.

Il miglior ristorante di pesce di Riccione: la classifica

La Fattoria del Mare

La Fattoria del Mare, posizionata sul litorale di Riccione, si distingue come il più ampio ristorante sul mare della zona.

L’offerta gastronomica del locale è un mix di eccellenza: piatti di pesce fresco, pizze cotte nel forno a legna e prelibatezze della tradizione romagnola. Nel menù “alla carta” troverete un’ampia selezione di proposte, attentamente curate in termini di qualità e provenienza dei prodotti.

Dai crudi di mare alle cozze alla marinara, dall’aragosta alla griglia alle lumachine alla romagnola, ogni piatto rappresenta un tuffo nei sapori autentici della tradizione locale.

L’ambiente accogliente e caloroso avvolge gli ospiti, mentre il nuovo piano superiore, con una suggestiva terrazza panoramica sul mare, si rivela il luogo perfetto per eventi, buffet e celebrazioni speciali. Lasciatevi coccolare dal dolce suono delle onde!

Indirizzo: Viale D’Annunzio, 118

Osteria Kalamaro Fritto

Situato sul porto di Riccione, l’Osteria Kalamaro Fritto ha conquistato una grande fama.

Celebre per offrire il miglior fritto di pesce della zona, il ristorante propone anche primi piatti di mare con pasta fatta a mano e deliziosi spiedini. Qui il pesce è sempre fresco, delizioso e preparato con maestria, con il piatto del Granfritto che rappresenta un vero trionfo di sapori in ogni boccone.

Tra le specialità da non perdere spiccano le olive all’ascolana, le mozzarelline, le zucchine croccanti e i cremini dalla frittura leggera e soffice. Ottimi anche i calamari, le seppioline, gli spiedini di gamberi e i tagliolini alle poveracce. Infine, i dolci, realizzati con passione artigianale, sono un’autentica delizia per il palato.

Sebbene le vecchie pareti a strisce bianche e rosse non esistano più, il legame profondo con il mare e la tradizione culinaria rimane intatto, offrendo un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Indirizzo: Viale Giuseppe Parini, 1

Ristorante Canasta Mare

Il Ristorante Canasta è un’icona storica di Riccione. Questo incantevole locale, rinomato sin dagli anni ’60 quando attirava VIP e celebrità, vanta una bellissima terrazza panoramica con vista mare, perfetta per pranzi e cene indimenticabili.

Qui, si possono gustare i sapori autentici della cucina locale, reinterpretati in chiave creativa. Il menu offre una varietà di piatti a base di carne e pesce, oltre a pizze gourmet cotte nel forno a legna e farcite con abbinamenti sorprendenti. Consigliamo di assaggiare gli spiedini di pesce, i primi piatti di pasta fatta in casa, i secondi come orata e rombo, i fritti con patate e i tegami di vongole, accompagnati da una deliziosa piadina o una fornarina calda.

Per concludere in bellezza, non perdetevi il limoncino offerto dalla casa a fine pasto. Da provare!

Indirizzo: Lungomare della Repubblica, 61

La Bottega del Pesce

La Bottega del Pesce è nata con l’obiettivo di offrire un’alternativa ai menu convenzionali. Il locale si distingue per la sua ampia cucina, che comprende anche un laboratorio per la panificazione e la pasticceria artigianale.

Qui, il pesce fresco è il protagonista indiscusso del menù, presentato in tutte le sue forme. Dalla Bottega del Pesce potrete deliziarvi con esclusivi taglieri di salumi di mare, i rinomati paccheri alla ricciola marinati in un sugo di fragola, insalatone miste ricche di gusto, arancini di pesce e una selezione di piadine e panini, farciti con gustose combinazioni di pesce fresco.

Inoltre, per soddisfare ogni tipo di palato, sono presenti alcune pietanze a base di carne.

L’accoglienza calorosa e sincera, vi farà sentire come a casa vostra!

Indirizzo: Viale Dante, 232 A/B/C

Ristorante Da Fino

Il Ristorante da Fino è il luogo perfetto per coloro che amano trascorrere momenti indimenticabili a tavola.

Dal lontano 1958, quando Serafino Casadei e sua moglie Vanda fondarono il ristorante, la passione per il mare e l’arte culinaria ha guidato ogni passo. Qui, accanto alle onde che cullano il porto, troverete una selezione straordinaria di piatti che celebrano la tradizione romagnola con un tocco di innovazione.

Dalla freschezza del pesce alla pasta fatta in casa e alle fragranti piadine, ogni boccone è intriso di autentica passione culinaria. Le specialità abbondano: dal fritto di pesce alla grigliata, dai crudi di mare ai tagliolini allo scoglio, fino ai piatti tradizionali.

Per accompagnare i piaceri della tavola, è disponibile una selezione accurata di vini e birre artigianali delle migliori marche, garantendo un’esperienza gastronomica completa e soddisfacente.

Indirizzo: Viale A. Galli, 1