Londra è una metropoli cosmopolita, ricca di culture e tradizioni diverse, immancabile quindi la cucina italiana in città. Ma qual è il miglior ristorante italiano a Londra?

Qual è il miglior ristorante italiano a Londra: top 5

A Londra ogni cultura può sentirsi a casa, anche a livello gastronomico e culinario. Sono tanti e diversi i posti e i ristoranti buoni dove mangiare cucina italiana per i nostri concittadini. Ma qual è miglior ristorante italiano a Londra? Scoprite la nostra guida ai migliori 5

Pizza napoletana da 50 Kalò

Nel cuore di Londra, a Trafalgar Square, il napoletano Ciro Salvo ha portato la sua idea di pizza e pizzeria: aperta nel 2018, 50 Kalò ha già collezionato diversi riconoscimenti. E’ tra i migliori posti dove mangiare la vera pizza napoletana, dalla margherita alla marinara, ai gusti più moderni.

San Carlo Cicchetti

A Covent Garden si trova il San Carlo Cicchetti. In Wellington Street al numero 30 si trova questo ristorante italiano dove mangiare sia i primi tradizionali della cucina italiana immersi in un ambiente elegante e sofisticato. I prezzi sono nella media.

Ristorante Orsini

In Thurloe Place in zona South Kensington si trova il ristorante Orsini. Una location informale e vivace dove mangiare i primi tipicamente italiani, di ottima qualità e tutti della tradizione culinaria del Bel Paese. Da provare la carbonara, le penne all’arrabbiata, i fritti misti e il tiramisù. Questo ristorante sorge nella zona dei musei ed è perfetto per una gustosa cena dopo una visita per Londra.

Tozi Restaurant & Bar

Il locale si trova al numero 8 di Gillingham Street. Si tratta di un ristorante che offre molti piatti della tradizione italiana, adatto per un pranzo o una cena veloce. Gli ingredienti sono freschi e i sapori ben studiati, anche se la cucina è semplice e genuina. Da provare i ravioli aromatizzati al tartufo.

Ristorante La Pappardella

Il ristorante La Pappardella si trova al 253 di Old Brompton Road – zona Earls Court. Qui le porzioni sono più che generose e tutto sa di italiano verace. Tagliolini al pesce e cotolette alla milanese sono solo alcune delle prelibatezze che è possibile gustare in questo locale dall’atmosfera festosa nel cuore di Londra.