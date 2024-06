Il brodetto alla vastese si differenzia dalle altre zuppe di pesce per i suoi ingredienti. Ecco il miglior ristorante per mangiarlo a Vasto.

Quando si parla di Vasto, una delle esperienze culinarie più memorabili è sicuramente il brodetto di pesce. Conosciuto affettuosamente come “Lu vrudatte” in Abruzzo, questo piatto va oltre la mera degustazione. È un viaggio sensoriale che ci trasporta tra i sapori e i profumi locali, un’esplorazione delle tradizioni radicate nel territorio.

Nella zona di Vasto, il brodetto assume una dimensione particolare, contraddistinta da ingredienti unici. Rispetto ad altre varianti, il brodetto vastese si distingue per l’assenza del soffritto, ma si arricchisce di pomodori, peperoni, aglio, peperoncino, olio e sale. I pesci, selezionati con cura, vengono aggiunti al tegame seguendo un preciso ordine: prima quelli più robusti e grandi, come tracine, razze e lucerne, seguiti dalla pescatrice e infine dal merluzzetto e dalla triglia, che devono mantenere la loro consistenza.

Senza ombra di dubbio, il brodetto vastese incarna appieno l’identità culinaria della regione abruzzese. Ma dove assaporare al meglio questo piatto a Vasto? Scopriamo insieme il ristorante migliore per gustare il brodetto vastese.

Il miglior ristorante dove mangiare il brodetto di pesce a Vasto

Da Ferri

Un vero maestro nell’arte della preparazione del brodetto di pesce è Italo Ferri, proprietario dell’omonima trattoria, situata nelle vicinanze del faro e del porto di Punta Penna.

La trattoria Da Ferri rappresenta un autentico simbolo del brodetto vastese moderno. Qui, Italo e sua moglie Patrizia vi delizieranno con la loro ricetta “regina”, insieme a tante altre prelibatezze

Ogni giorno, il pescato più fresco diventa il fulcro di un brodetto che lascia un’impronta indelebile nella memoria di chi lo assapora. Ogni porzione offre una selezione di 15 varietà diverse di pesce, tra cui seppie, scampi, pannocchie, lucerne, tracine, pescatrici, razze, merluzzi, triglie, saraghi, gallinelle e sogliole, anche se la scelta dipende sempre dalla disponibilità del momento.

La preparazione di ogni brodetto avviene all’interno di un tradizionale tegame di terracotta, un contenitore che Italo ha ereditato dal nonno insieme alle preziose abilità necessarie per maneggiare la “tijelle” di coccio.

Se vi trovate a Vasto, non potete assolutamente perdervi una visita alla Trattoria Da Ferri!

Indirizzo: Via Osca, 82

Trabocco Cungarelle

Immergetevi nell’atmosfera unica di Cungarelle un ristorante situato su un meraviglioso e antico trabocco del 1938, testimone storico delle tradizioni dell’Adriatico.

Questa struttura, un tempo utilizzata per la pesca, è stata trasformata in un ristorante che celebra la cultura culinaria abruzzese. Accomodatevi su questa autentica palafitta e lasciatevi cullare dal paesaggio mozzafiato e dalla brezza marina.

Qui, potrete gustare prelibatezze uniche, come la zuppa di ceci con gamberi, la frittura mista di paranza, i tortini di pesce e gli spaghetti alla chitarra con frutti di mare. E non dimenticate di lasciarvi conquistare dal delizioso brodetto, autentico fiore all’occhiello del locale.

Il Trabocco Cungarelle vi aspetta per regalarvi momenti di autentico piacere e soddisfazione gastronomica. Non lasciatevi sfuggire questa indimenticabile esperienza!

Indirizzo: Loc. Casarsa, S.S. 16 Km.516+500

Da Micchele

Il Ristorante Da Micchele è una vera gemma nascosta lungo la suggestiva Costa dei Trabocchi in Abruzzo. Qui troverai la perfetta combinazione tra piatti deliziosi e personale disponibile, pronto a rendere la tua esperienza gastronomica indimenticabile.

Il menu offre una vasta selezione di piatti di pesce, tra cui gli irresistibili spaghetti alle vongole, il pesce fresco e il brodetto alla vastese. Ogni piatto è un’esperienza culinaria unica: le alici marinate deliziano il palato in modo sublime, mentre le trenette alla marinara sono un autentico tripudio di sapori freschi del mare. Il brodetto di pesce alla vastese conquista con la sua presentazione accattivante e il gusto avvolgente, servito in un tegame di terracotta fumante e accompagnato da deliziose bruschette.

Il Ristorante Da Micchele incarna perfettamente l’autenticità della cucina abruzzese. Un’esperienza da non perdere assolutamente!

Indirizzo: Via del Porto, 95

Hostaria del Pavone

Nicolino Di Renzo, celebre chef e proprietario, vi invita a scoprire l’Hostaria del Pavone e a deliziare il vostro palato con la sua autentica cucina marinara dai sapori antichi e genuini

L’esclusivo menu dell’Hostaria del Pavone, con i suoi piatti prevalentemente a base di pesce fresco, vi farà rivivere il piacere autentico del gusto. Lo chef Nicolino sarà la vostra guida in questo viaggio gastronomico, consigliandovi le scelte più adatte, anche in base alla disponibilità del pescato locale.

Per iniziare il vostro viaggio gastronomico, vi suggeriamo di deliziarvi con i crudi di mare e le paste con i freschi frutti di mare, seguiti dalla delicata frittura di calamaretti. E non dimenticate di concedervi l’immancabile brodetto alla vastese, noto come “il coccio, sua maestà il brodetto alla vastese“.

Presso l’Hostaria del Pavone, sarete accolti e coccolati in un’atmosfera calorosa e ospitale, pronti a vivere un’esperienza culinaria unica e indimenticabile!

Indirizzo: via Barbarotta, 15/17