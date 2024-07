Quali sono gli ingredienti e come preparare la tipica focaccia genovese.

La focaccia genovese è un prodotto molto antico della città di Genova, i primi riferimenti risalgono addirittura al 1392, nell’inventario dei beni di un fornaio.

Nel periodo del rinascimento invece, alcuni documenti raccontano che si usava mangiare questo tipo di focaccia, (che era simile a quella che si prepara oggi giorno), in chiesa, nelle occasioni speciali quali ad esempio il matrimonio bevendo assieme del vino nel momento della benedizione.

Il periodo dell’ottocento risulta comunque essere l’anno per affermare con certezza di ritrovare qualcosa molto simile alla focaccia genovese, infatti in quest’anno si cominciano a realizzare i primissimi libri di cucina genovese che andranno poi a modificare la ricetta iniziale della focaccia genovese.

Focaccia genovese: caratteristiche

Questa tipologia di focaccia si discosta per alcune particolarità che ora andremo ad elencare in maniera semplice e sintetica.

Questa focaccia genovese si presenta di solito non più alta di 2 cm, il suo colore è tra l’ambrato ed il dorato, molto morbida al suo interno ed invece all’esterno molto croccante.

Poi una delle sue caratteristiche principali è che appare come un pane schiacciato ricoperto di olio e sale.

Questo tipo di focaccia non unge, anche se risulta ben oliata, presenta anche molto sale rispetto alle focacce tradizionali, è leggera ed anche umida.

Una focaccia che si distingue dalla maggior parte delle altre focacce anche perché si può abbinare con diverse pietanze ad esempio inzuppata nel latte o anche assieme ad un po’ di vino tipo quello bianco secco o anche un rosato.

Si può abbinare con alcuni prodotti come i formaggi, i salumi ed i prosciutti.

I genovesi consigliano di consumare questa focaccia all’ingiù, in modo che i cristalli di sale che la ricoprono possano colpire in maniera più veloce le papille gustative della persona.

Focaccia genovese

Ingredienti

Per preparare una buona focaccia genovese la giusta scelta degli ingredienti risulta fondamentale.

Cerchiamo di riportare ora questi ingredienti e poi descrivere tutta la procedura esatta nel realizzare una focaccia genovese.

Gli ingredienti di una focaccia genovese quindi sono:

acqua da sola, o anche abbinata con il vino bianco;

olio extravergine d’oliva;

farina di tipo 00;

rinforzata di grano tenero;

estratto di malto;

lievito di birra e sale.