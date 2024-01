Quali sono i migliori ristoranti di Lucca?

Uno dei borghi più caratteristici e affascinanti della Toscana, Lucca è un luogo ricco di storia, dove diverse culture hanno contribuito a renderlo così unico nel suo genere.

I migliori ristoranti di Lucca

Anche attraverso la cucina Lucca racconta di sè, con ristoranti tipici, ma anche più ricercati: la scelta è davvero vasta, per questo abbiamo deciso di segnalarvi i locali migliori dove consumare un pasto soddisfacente e che vi faccia innamorare della città.

Da Giulio in Pelleria

Un’antica trattoria, operativa in città da circa 50 anni, non vi deluderà se volete assaggiare la buona cucina tipica lucchese: infatti troverete piatti della tradizione, come zuppe tipiche, quinto quarto, paste ripiene come i tortelli al ragù.

L’atmosfera è famigliare e rilassata, perfetta per sentirsi coccolati.

Giglio

Per chi invece è alla ricerca di qualcosa di più sofisticato, Giglio vi rapirà il cuore: un locale dove la cucina tipica incontra quella francese con mazzancolle bollite, verdure croccanti di stagione e citronette con miele e pepe rosa.

L’Imbuto

L’Imbuto è uno dei locali più rinomati di Lucca, perchè permette di fare un vero e proprio percorso, tra sapori e profumi della tradizione.

Il menù si sviluppa a tappe, ognuna una sorpresa grazie ad accostamenti creativi e insoliti.

I piatti iconici del ristorante sono certamente le zucchine al pomodoro con ostrica marinata e base di scarpaccia, oppure la cecina, servita con lentisco, maionese al pepe nero e mortadella. Non perdeteveli!

Ristorante Tambellini dal 1870

La qualità dei prodotti qui è al centro della ricerca e dell’attenzione dei proprietari, che dal 1870 propone i piatti tipici della cucina lucchese, con un tocco di originalità: qui potrete assaggiare la rovellina alla lucchese, i tortelli lucchesi, la minestra farro, la zuppa alla frantoiana, il biroldo, la torta d’erbi, il pane di patate.

Mecenate

Nel cuore della città, in Piazza San Francesco, si affaccia il locale Mecenate, che si distingue per la passione dei proprietari, marito e moglie, Stefano e Sole.

I prodotti proposti sono il risultato di una ricerca sulla stagionalità e sulla qualità, cose che rendono indimenticabili i piatti del posto, come per esempio i tipici tordelli alle rovelline e la garmugia.