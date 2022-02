Descrizione

La zuppa di ceci e zucca è una gustosa minestra vegana e senza glutine, aromatizzata con aglio e rosmarino. Un primo piatto semplice, genuino e nutriente, ideale da servire in inverno con dei crostini o con l’aggiunta di pasta, riso o altri cereali. Scoprite come prepararla in pochi e semplici passaggi seguendo la nostra ricetta.