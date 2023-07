Quanto costa mangiare a Disneyland Paris: ristoranti, menù e prezzi

Disneyland Paris è il parco divertimenti più famoso e visitato d’Europa, situato a Marne-la-Vallée, a circa 45 km da Parigi. Qui si possono vivere le avventure dei personaggi Disney, ammirare i castelli delle principesse, assistere a spettacoli e parate, e gustare le specialità culinarie di diversi paesi e culture. Visitare Disneyland Paris è il sogno di ogni bambino e di tutti gli appassionati del mondo Disney: una fantastica opportunità per tutte le famiglie che desiderano trascorrere una o più giornate di puro svago e divertimento, immersi in un’atmosfera da fiaba unica e indimenticabile.

Il biglietto d’ingresso per un giorno costa da 56 a 106 euro in base all’opzione scelta, ma non mancano le offerte speciali per chi volesse acquistare più ingressi o includere nella propria esperienza anche il soggiorno in uno degli hotel affiliati. Disneyland Paris è composto da due parchi tematici: il Parco Disneyland e il Parco Walt Disney Studios, ognuno con le sue attrazioni, le sue peculiarità e i suoi ristoranti. Se siete curiosi di scoprire quali siano i punti ristoro presenti all’interno del parco, proseguite la lettura.

Quanto costa mangiare a Disneyland Paris?

Disneyland Paris offre una vasta scelta di punti ristoro per tutti i gusti, che spaziano dai bar con servizio buffet, ai ristoranti veri e propri con al servizio al tavolo. In totale, ci sono circa 75 ristoranti distribuiti tra i due parchi, gli hotel e il Disney Village. I menù propongono piatti tipici della cucina francese, americana, italiana, asiatica, mediorientale e caraibica, oltre a opzioni vegetariane, vegane e senza glutine.

Per aiutare i visitatori a scegliere il ristorante più adatto alle loro esigenze, Disneyland Paris ha creato delle formule per i pasti, che permettono di prenotare in anticipo il proprio pranzo o cena e risparmiare sul costo finale. Sono disponibili 3 pacchetti (Standard, Plus e Premium), che corrispondono ai diversi livelli di qualità e varietà dei ristoranti, il cui costo varia da 50 a 130 euro per gli adulti e da 30 a 80 euro per i bambini fino a 11 anni.

Tra i ristoranti più famosi e apprezzati di Disneyland Paris, possiamo citare: