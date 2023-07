Ti sei mai chiesto quale sia il piatto che fa per te? Non quello che ti piace di più, ma quello che si adatta meglio alla tua personalità, al tuo carattere e al tuo stile di vita, in base al tuo segno zodiacale. Se sei un appassionato di astrologia, sei capitato nell’articolo giusto, quello che ti svelerà qualcosa che, probabilmente, ancora non sapevi.

Il piatto giusto per ogni segno zodiacale

Ogni segno ha delle caratteristiche uniche che lo rendono più affine a certi ingredienti, sapori e modalità di preparazione. In questo articolo ti proponiamo 12 ricette speciali, una per ogni segno, che se vorrai potrai provare e proporre durante una cena a tema zodiaco.

Ariete

L’Ariete è un segno di fuoco, energico, audace e avventuroso, ma anche impaziente. Ama i sapori forti, piccanti ed esotici, che stimolano i suoi sensi e la sua curiosità. Per questo segno abbiamo pensato al delizioso pollo al curry: un piatto semplice e veloce da preparare ma ricco di gusto.

Toro

Il Toro è un segno di terra, stabile, paziente e goloso. Ama i piatti tradizionali, abbondanti e confortevoli, che gli danno sicurezza e soddisfazione. In questo senso, nulla è meglio di una ricca porzione di lasagne al forno, sia nella versione classica al ragù, sia nelle tante rivisitazioni a base di verdure e pesce.

Gemelli

I Gemelli sono un segno d’aria vivace, comunicativo e denotato da una forte curiosità. Amano i piatti leggeri, freschi e variegati, che si adattano alle loro esigenze: la parola d’ordine è dunque versatilità. Il piatto ideale non può che essere una sfiziosa insalata di riso, che può essere arricchito con diversi ingredienti a piacere, come verdure, tonno, formaggio, uova.

Cancro

Il Cancro è un segno d’acqua, sensibile, affettuoso e nostalgico, ma anche emotivo e introspettivo. Ama i piatti caserecci, genuini e profumati, che gli ricordano la sua famiglia e le sue origini. Il suo comfort food ideale è la classica pasta e fagioli, così come qualunque altra zuppa calda e gustosa che sappia rievocare ricordi d’infanzia.

Leone

Il Leone è un segno di fuoco, orgoglioso, generoso ed energico. Ama i piatti raffinati, eleganti e prestigiosi, che lo fanno sentire speciale. Abbiamo pensato per lui a un piatto gourmet come il filetto all’aglio nero: una specialità che saprà soddisfarlo con il suo gusto intenso, la sua originalità e l’attenzione riposta nella sua preparazione.

Vergine

La Vergine è un segno di terra: metodico, diligente e salutista, ama i piatti semplici e naturali, che mettono in equilibrio il corpo e la mente. Quale piatto più adatto di una fresca, sana e gustosa insalata greca? Con il suo mix armonico di pomodori, cetrioli, cipolla rossa, olive nere e feta, saprà gratificare la sua inclinazione alla precisione e all’attenzione ai dettagli.

Bilancia

La Bilancia è un segno d’aria, armonioso, raffinato e socievole, che ama la bellezza. I piatti che più gli si addicono sono quelli conviviali preparati con attenzione e cura, che riescono a mettere d’accordo tutti. Un esempio? Il classico risotto ai funghi, elegante e saporito, nelle sue mille varianti.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno d’acqua, passionale, intenso e misterioso. Ama i piatti decisi, saporiti e sostanziosi, meglio ancora se piccanti. Consigliamo i classici spaghetti all’amatriciana o le penne all’arrabbiata: due piatti tipici della cucina romana, che sapranno conquistare lo Scorpione con il loro colore rosso acceso e il loro sapore intenso.

Sagittario

Il Sagittario è un segno di fuoco, ottimista ed entusiasta. Il suo spirito da viaggiatore gli rende affini i piatti esotici, colorati e vibranti di gusto, che che gli fanno scoprire nuove culture e nuovi sapori. Per conquistare il Sagittario gli si può offrire la deliziosa paella spagnola, preparata con riso, pesce, verdure e zafferano.

Capricorno

Il Capricorno è un segno di terra, serio, responsabile e paziente. Ama i piatti sostanziosi e i grandi classici. Il tempo trascorso ai fornelli non è mai un problema, per questo consigliamo un classico arrosto di carne a lenta cottura, come l’arrosto di maiale al miele con chiodi di garofano.

Acquario

L’Acquario è un segno d’aria, originale, innovativo e anticonformista. Ama i piatti diversi, creativi e moderni, che gli fanno esprimere la sua personalità e il suo stile: proprio per questo motivo, lo si può conquistare facilmente con il sushi e i piatti fusion ispirati alla cucina orientale.

Pesci

I Pesci sono un segno d’acqua, dolce, romantico e sognatore. Amano i piatti dolci, morbidi e delicati, che gli fanno sentire amati e coccolati. Con il tiramisù si va sul sicuro: un dolce che incanta i Pesci con il suo aspetto elegante e li emoziona con il suo sapore intramontabile.