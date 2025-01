Situazione attuale del raccolto di broccoli e cavolfiori

In Spagna, il raccolto di broccoli e cavolfiori sta vivendo un periodo di difficoltà, con volumi nettamente inferiori rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Nonostante la disponibilità limitata, non si registra una vera e propria carenza, ma i prezzi rimangono elevati a causa di una domanda sostenuta. Le recenti gelate nelle regioni di Murcia e Alicante hanno avuto un impatto negativo su altre colture, come i carciofi, ma le varietà di cavoli non sono state colpite dal gelo.

Impatto delle condizioni climatiche sul raccolto

Sebastián Aguilar, direttore commerciale di Cricket, ha spiegato che il raccolto ha subito un notevole rallentamento. “Tutto è iniziato con un autunno caldo, che ha anticipato il raccolto di due o tre settimane in questa stagione. Successivamente, piogge persistenti e abbondanti hanno causato perdite ingenti. Le temperature sono crollate alla fine di dicembre, ritardando ulteriormente il raccolto”. Questo scenario ha portato a una disponibilità di volumi di cavoli di gran lunga inferiori rispetto all’anno scorso, quando si registrò anche un eccesso di offerta.

Strategie per affrontare la domanda

Nonostante le difficoltà, Aguilar ha rassicurato i clienti: “Possiamo continuare a servire tutti i nostri clienti. Per farlo, stiamo effettuando ulteriori acquisti sul mercato libero”. Dopo le abbuffate delle feste, il consumo di verdure tende ad aumentare, e dalla seconda settimana di gennaio si osserva una domanda solida, leggermente superiore all’offerta disponibile. “Tuttavia, non ci sono carenze. I prezzi medi sono soddisfacenti per tutti gli anelli della filiera”.

Prospettive future per la coltivazione di cavolfiori

Cricket ha mantenuto la superficie coltivata a cavolo allo stesso livello quest’anno, mentre la coltivazione del cavolfiore è cresciuta significativamente negli ultimi cinque anni. “Grazie alle nuove varietà, possiamo garantire una fornitura costante di cavolfiori completamente bianchi, che è esattamente ciò che il mercato cerca e apprezza”. Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente nel lungo termine, permettendo di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.