Il mercato dell’export di frutta in Sudafrica

Negli ultimi anni, l’export di frutta dal Sudafrica ha conosciuto una crescita esponenziale, diventando un’estensione naturale per molte aziende agricole locali. Tra queste, la Proudly Produce, fondata nel 2017, ha saputo adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato internazionale, partendo inizialmente dalla vendita al dettaglio locale. Oggi, l’azienda si avvale di una rete di dieci aziende agricole, che forniscono circa il 45% dei volumi commerciali, garantendo così una produzione costante e diversificata.

La varietà di frutta e le sfide della raccolta

Ogni settimana, la Proudly Produce acquista almeno quindici varietà di frutta, dai mirtilli alle mele, per soddisfare le richieste di clienti locali e internazionali. La stagione della raccolta, sebbene ricca di opportunità, è sempre un periodo di grande stress. Le mele, in particolare, rappresentano un pilastro fondamentale del commercio di frutta in Africa, grazie a opzioni di spedizione settimanali che garantiscono freschezza e qualità. Le varietà come Golden Delicious e Royal Gala sono tra le prime a essere disponibili, aprendo la strada a un assortimento sempre più ampio di prodotti.

Opportunità nei mercati internazionali

La Proudly Produce ha saputo conquistare mercati lontani come quelli dell’Africa orientale e occidentale, dove l’uva da tavola gioca un ruolo sempre più centrale. La domanda di frutta sudafricana è in costante aumento, e le aziende locali stanno esplorando nuove opportunità, come l’esportazione di nettarine e susine verso il Regno Unito e gli Stati Uniti. Il mercato asiatico, in particolare, rappresenta una frontiera promettente, con un crescente interesse per le pere sudafricane, come le varietà Packham e Forelle, che stanno guadagnando popolarità in India e Cina.

Il futuro dell’export di frutta sudafricana

Il futuro dell’export di frutta sudafricana appare luminoso, con opportunità straordinarie in arrivo. Tuttavia, le aziende devono affrontare sfide significative, come le fluttuazioni climatiche e le normative commerciali. La Proudly Produce, ad esempio, sta monitorando attentamente le condizioni meteorologiche per garantire una raccolta e un imballaggio ottimali. Con l’aumento della domanda globale, è fondamentale che le aziende sudafricane continuino a innovare e a migliorare le loro pratiche di esportazione per rimanere competitive nel mercato internazionale.