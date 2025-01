Un angolo di tradizione marchigiana

Situata nel cuore delle Marche, la locanda Le Fate è un vero e proprio rifugio per gli amanti della cucina tradizionale. Qui, i visitatori possono gustare piatti tipici preparati con ingredienti freschi e locali. Tra le specialità della casa, le tagliatelle ai funghi porcini e gli gnocchi con radicchio, salsiccia, panna e noci sono i veri protagonisti del menu, capaci di conquistare anche i palati più esigenti. Ogni piatto racconta una storia, quella della tradizione culinaria marchigiana, che Trisha, la proprietaria, ha saputo reinterpretare con passione e creatività.

Pizza: un’arte da non perdere

Non solo piatti tipici, ma anche una selezione di pizze gourmet che riflettono l’abilità di Trisha, diplomata all’Alberghiero e formatasi con la Nazionale Italiana Pizzaioli. La pizza con asparagi, guanciale, porcini e mozzarella di bufala è un must da provare, un perfetto equilibrio di sapori che esalta ingredienti di alta qualità. Ogni morso è un’esperienza che trasporta i commensali in un viaggio gastronomico unico, dove la tradizione incontra l’innovazione.

Un menu per tutti i gusti

La locanda Le Fate non dimentica i vegetariani, offrendo una varietà di proposte che soddisfano ogni esigenza. Tra le opzioni disponibili, le bruschette e i taglieri con affettati al coltello sono perfetti per un antipasto sfizioso. Per chi ama la carne, la grigliata mista e l’agnello cotto nel forno a legna rappresentano scelte imperdibili. I prezzi variano da 20 a 30 euro circa, rendendo l’esperienza gastronomica accessibile a tutti.

Un’esperienza da non perdere

La locanda Le Fate, situata in via Alighieri a Smerillo, è il luogo ideale per chi cerca un’esperienza culinaria autentica e accogliente. Con un servizio attento e un’atmosfera familiare, ogni visita diventa un momento speciale. Che si tratti di una cena romantica o di una serata con amici, la locanda promette di soddisfare ogni desiderio gastronomico. Per prenotazioni, è possibile contattare il numero 0734270454.