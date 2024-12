Un sugo ricco di sapore, perfetto per chi ama la cucina vegetariana e non solo.

Un’alternativa gustosa al ragù tradizionale

Il ragù di ricotta rappresenta una scelta ideale per chi segue una dieta vegetariana ma non vuole rinunciare al gusto e alla tradizione. Questo sugo, preparato con ingredienti semplici e genuini, riesce a ricreare il sapore intenso del ragù di carne, rendendolo perfetto per condire una varietà di piatti, dalla pasta ai tortelli. La preparazione è simile a quella del ragù classico, ma con un tocco di originalità che lo rende unico.

Ingredienti e preparazione del ragù di ricotta

Per realizzare un ottimo ragù di ricotta, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono:

Ricotta fresca

Cipolla

Carota

Sedano

Prezzemolo

Olio extra vergine di oliva

Vino rosso

Salsa di pomodoro

Sale, pepe e noce moscata

Iniziate rosolando un trito di cipolla, carota, sedano e prezzemolo in un tegame con olio extra vergine di oliva. Una volta che le verdure sono dorate, aggiungete la ricotta e mescolate bene fino a quando la parte liquida non sarà completamente evaporata. Questo passaggio è cruciale per ottenere una consistenza simile a quella della carne macinata.

La cottura: un passo fondamentale

Una volta che la ricotta è ben rosolata, sfumate con del vino rosso e aggiungete la salsa di pomodoro. Regolate di sale e aggiungete una spolverata di pepe e noce moscata. La cottura deve avvenire a fiamma moderata e per un tempo prolungato; più il ragù cuoce, più i sapori si amalgamano, creando un sugo ricco e saporito. Durante la cottura, è importante aggiungere dell’acqua se necessario, per evitare che il sugo si asciughi troppo.

Come utilizzare il ragù di ricotta

Il ragù di ricotta è estremamente versatile e può essere utilizzato per condire diversi tipi di pasta, come spaghetti, tagliatelle, ravioli o lasagne. La sua consistenza cremosa e il sapore avvolgente lo rendono un’ottima scelta anche per piatti più elaborati. Inoltre, è un’ottima opzione per chi desidera sorprendere gli ospiti con un piatto vegetariano che non ha nulla da invidiare al classico ragù di carne.