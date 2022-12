Descrizione

I ravioli al salmerino sono un delizioso e raffinato primo piatto che se amate la pasta fresca fatta in casa e il pesce non potrà che conquistarvi. Il salmerino alpino è un pesce d’acqua dolce che viene pescato e allevato prevalentemente in Trentino, apprezzato per le sue carni bianche, sode e dal sapore molto delicato. Unito alla cremosità della ricotta regala ai ravioli di pasta all’uovo un sapore delizioso, esaltato dalle note aromatiche del limone e del prezzemolo.