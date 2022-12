Descrizione

Le tagliatelle al ragù di soia sono un sontuoso primo piatto vegano adatto a chi non consuma carne, uova e latticini, ideale da portare in tavola nelle grandi occasioni, tra cui Natale e Capodanno. In questa ricetta ci spieghiamo passo dopo passo come preparare in casa delle ottime tagliatelle di pasta fresca senza uova, da condire con un ricco e corposo ragù al pomodoro e fiocchi di soia, che nulla ha da invidiare al classico ragù di carne in fatto di gusto.