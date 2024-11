Ingredienti per i ravioli di zucca

Per preparare i ravioli di zucca, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina 00

2 uova

250 g di zucca cotta e ridotta in purea

100 g di parmigiano grattugiato

1 pizzico di noce moscata

Amaretti sbriciolati (opzionale)

Burro e salvia per il condimento

È importante che la purea di zucca sia ben asciutta per garantire la giusta consistenza della pasta. Puoi cuocere la zucca al forno o al vapore e poi schiacciarla con una forchetta.

Preparazione della pasta

Inizia a preparare l’impasto per i ravioli. In una ciotola, unisci la farina e le uova, aggiungendo la purea di zucca. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. Avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e lascialo riposare per almeno 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per permettere alla pasta di assestarsi e diventare più elastica.

Una volta riposato, stendi l’impasto con un mattarello o una macchina per la pasta fino a ottenere una sfoglia sottile. Ricorda di infarinare bene il piano di lavoro per evitare che la pasta si attacchi.

Farcitura e cottura dei ravioli

Ora è il momento di farcire i ravioli. Con un cucchiaio, prendi piccole porzioni di ripieno e posizionale sulla sfoglia di pasta, lasciando spazio tra un mucchietto e l’altro. Ripiega la pasta sopra il ripieno e sigilla bene i bordi, facendo attenzione a eliminare l’aria all’interno. Taglia i ravioli con una rotella tagliapasta o un coltello, formando dei quadrati o dei cerchi a seconda delle tue preferenze.

Porta a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuoci i ravioli per circa 3-4 minuti, finché non salgono a galla. Nel frattempo, in una padella, sciogli il burro e aggiungi le foglie di salvia per insaporire. Scola i ravioli e saltali nella padella con il burro e la salvia per un paio di minuti, in modo che si amalgamino bene.

Varianti e consigli di servizio

I ravioli di zucca possono essere serviti in molti modi diversi. Oltre al classico burro e salvia, puoi provare a condirli con una salsa di noci e ricotta, oppure con una fonduta di formaggi e crumble di amaretti per un tocco gourmet. Un’altra opzione interessante è un pesto di cavolo nero, perfetto per i mesi autunnali.

Per un pasto completo, puoi accompagnare i ravioli con un antipasto di crostini di pane farciti e concludere con una torta di mandorle o cioccolato. Se desideri preparare una grande quantità di ravioli, puoi congelarli crudi, così avrai sempre una scorta pronta all’uso. Ricorda di spolverarli con parmigiano grattugiato prima di servirli caldi.