Descrizione

I ravioli con gamberi e burrata sono un invitante e raffinato primo piatto dal delicato sapore di mare, ideale da portare in tavola nelle grandi occasioni. Si preparano con una classica sfoglia di pasta fresca all’uovo, che racchiude il cremoso ripieno a base di gamberi scottati in padella, burrata e parmigiano grattugiato. Potete condirli come preferite: si sposano bene con del burro aromatizzato alla salvia, così come con un classico sugo di pomodoro.