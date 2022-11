Le melanzane grigliate sono un classico antipasto o contorno facile da preparare: ecco come condirle in modo semplice e sfizioso.

Con le melanzane è possibile creare tantissime ricette diverse, dai semplici contorni ai piatti più elaborati, come la classica parmigiana di melanzane, una delle specialità più amate della cucina italiana. Solitamente, il modo più semplice per cucinare le melanzane consiste del trifolarle in padella con aglio e prezzemolo, cuocerle al forno o alla griglia.

In questa guida ci concentreremo sulle deliziose melanzane grigliate: un contorno semplicissimo e leggero che all’occorrenza può trasformarsi in un gustoso antipasto, come i cannelloni di melanzane gratinati, o in un piatto unico da servire nelle grandi occasioni, come la parmigiana bianca light o la parmigiana in vasocottura.

Preparare le melanzane grigliate è facilissimo e richiede pochi minuti. Ciò che davvero fa la differenza è il condimento: con i giusti ingredienti, è possibile trasformare quello che di norma è un semplice contorno in una sfiziosa specialità che conquisterà tutti al primo assaggio.

Non avete idee su come condirle? Lasciatevi ispirare dai nostri suggerimenti.

Carpaccio di melanzane alle erbe

Se desiderate servire le melanzane grigliate come contorno semplice, potete condirle con olio extravergine d’oliva, succo di limone (facoltativo), erbe aromatiche e aglio: otterrete un fresco e leggero carpaccio di melanzane ideale da servire anche come antipasto con del pane tostato.

Insalata di melanzane grigliate

Con le melanzane grigliate è possibile preparare anche delle freschissime insalate da portare in tavola in estate come contorno o leggero piatto unico, semplicemente abbinate a dei crostini o delle fette di wasa.

Potete provare l’insalata di melanzane con pomodorini e provola, oppure optare per la caprese di melanzane con pomodoro, mozzarella e basilico.

Melanzane alla griglia marinate

Le melanzane alla griglia marinate sono una gustosa variante del carpaccio alle erbe aromatiche, che viene preparata con l’aceto di mele in sostituzione al succo di limone, peperoncino, aglio e prezzemolo.

Il risultato è un contorno dal sapore intenso e mediterraneo, perfetto per chi ama il piccante.

Involtini di melanzane grigliate

Se amate la creatività in cucina, potete preparare dei gustosi involtini di melanzane grigliate da servire come sfizioso antipasto. Vi basterà grigliare le melanzane, lasciarle raffreddare e farcirle come più vi piace, utilizzando formaggi o creme vegetali come l’hummus.