Ingredienti per i ravioli integrali

Per preparare i ravioli integrali con caprino, menta e pomodorini, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina integrale

3 uova

250 g di caprino

Una manciata di foglie di menta fresca

200 g di pomodorini

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche a piacere (basilico, origano)

Preparazione della sfoglia e del ripieno

Inizia preparando la sfoglia per i ravioli. In una ciotola, unisci la farina integrale e le uova, impastando fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. Avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e lascialo riposare per almeno 30 minuti. Nel frattempo, prepara il ripieno: in una ciotola, mescola il caprino con le foglie di menta tritate finemente, aggiustando di sale e pepe. Se desideri un sapore più fresco, puoi aggiungere anche la scorza di limone grattugiata.

Formazione dei ravioli e condimento

Dopo il riposo, stendi la sfoglia con un mattarello fino a ottenere uno spessore molto sottile. Ritaglia dei quadrati di pasta e farciscili con un cucchiaino di ripieno. Richiudi i ravioli sigillando bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Per il condimento, in una padella, scalda un filo d’olio e aggiungi i pomodorini tagliati a metà, facendoli saltare per qualche minuto. Aggiungi le erbe aromatiche e un pizzico di sale.

Cottura e impiattamento

Cuoci i ravioli in abbondante acqua salata per circa 3-4 minuti, finché non vengono a galla. Scolali delicatamente e trasferiscili nella padella con i pomodorini. Manteca il tutto a fuoco basso, aggiungendo un po’ di caprino lavorato per rendere il piatto ancora più cremoso. Servi i ravioli caldi, guarnendo con un filo d’olio extravergine d’oliva e qualche foglia di menta fresca per un tocco di colore e freschezza.