Renato Bosco Pizzeria a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona: quanto di spende per una pizza gourmet?

La pizza è una delle specialità più amate della cucina italiana: uno dei piatti più versatili, che nella sua semplicità può essere innovato e rinnovato in mille modi diversi. Ogni pizzaiolo ha il suo stile, il suo impasto, il suo segreto. Tra i tanti maestri della pizza che hanno fatto dell’innovazione una missione e un’arte, c’è Renato Bosco, un nome che per gli appassionati del settore non ha bisogno di presentazioni.

Nella sua pizzeria in provincia di Verona, Renato Bosco propone una pizza diversa da tutte le altre, basata sulla ricerca continua. La sua è una missione che dura da quando aveva soli 15 anni, e che gli è valsa l’appellativo di “Pizza-Ricarcatore”.

In questo articolo vi raccontiamo chi è Renato Bosco, dove si trova la sua pizzeria e quali specialità gourmet propone il menù. Siete pronti a partire per questo viaggio nel mondo della pizza? Proseguite la lettura!

Chi è Renato Bosco?

Renato Bosco è uno dei pizzaioli italiani più famosi e apprezzati, noto per aver rivoluzionato l’intero settore con le sue brillanti intuizioni e le sue creazioni originali, portando un prodotto semplice come la pizza al livello dell’alta cucina. Nato a Verona nel 1967, si avvicina al mondo della pizza fin da giovanissimo. Dopo aver lavorato in diversi locali, nel 2006 apre la sua prima pizzeria da asporto a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, che nel 2018 prende ufficialmente il nome di “Renato Bosco Pizzeria”.

È noto anche per aver scritto il libro Irresistibile Pizza e per aver svolto il ruolo di docente in diverse scuole di cucina, tra cui nella prestigiosa Alma – Scuola Internazionale Di Cucina Italiana.

La location

Renato Bosco Pizzeria si trova in Piazza del Popolo 46, nel centro storico di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Il locale si trova all’interno di un antico edificio risalente al 1754, ed è arredato in modo accogliente e moderno. L’ambiente è informale, ideale per una cena di coppia, tra amici o in famiglia.

A distanza di 300 metri, in via Ponte 55, si trova Saporè PizzaBakery: la pizzeria d’asporto in cui poter acquistare tutti i prodotti artigianali firmati da Renato Bosco, tra cui pane e dolci da forno.

Menù e prezzi

Il menù di Renato Bosco Pizzeria offre una vasta scelta di pizze e prodotti da forno, realizzati con impasti diversi per forma, consistenza, tipo di lievitazione e cottura.

Una delle specialità più apprezzate è Aria di Pane®: una pizza alta e soffice, preparata con un impasto a lunga lievitazione con la sua PastaMadreViva, che gli conferisce un aspetto particolarmente voluminoso.

Una delle creazioni che spicca per la sua originalità è la Mozzarella di Pane®: un piccolo panino cotto al vapore, che replica la forma e la consistenza di una classica mozzarella di latte.

Merita un assaggio anche la PizzaCrunch® (o la Pizza DoppioCrunch®, se si preferisce la variante farcita), una specialità che per la sua irresistibile croccantezza si pone in netta contrapposizione con la sofficità di Aria di Pane®.

Ogni specialità è disponibile in diverse varianti gourmet, con proposte anche vegetariane, al prezzo che varia da 11 a 18 euro.

È possibile optare per il menù degustazione al costo di 28 euro, che include 5 assaggi, tra cui anche una Mozzarella di Pane® in versione dolce.