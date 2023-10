Torta morbida al cioccolato con farina di castagne: ricetta autunnale

Descrizione

Se anche voi attendevate l’arrivo della stagione fredda per riaccendere il forno e dedicarvi alla preparazione di torte e biscotti, non potete perdervi questa deliziosa ricetta autunnale. Oggi vi proponiamo un dolce irresistibilmente soffice e delizioso: la torta morbida al cioccolato con farina di castagne, realizzata senza uova, latte e burro. Si tratta di un dolce dal profumo inebriante, in cui il sapore intenso del cioccolato e del cacao si mescola con la dolcezza delle castagne e con il sentore aromatico della scorza d’arancia e dell’alchermes. Scopriamo insieme come si prepara!