Descrizione

Oggi vi proponiamo una ricetta vegana davvero speciale: un budino cremosissimo e proteico, che si prepara in pochi minuti senza latte, uova e burro, così buono che non riuscirete più a farne a meno. Per realizzarlo occorre partire da una bevanda vegetale (consigliamo il latte di soia per il suo contenuto proteico), alla quale si aggiunge una piccola quantità di proteine isolate di soia, cacao amaro e zucchero. Il budino proteico vegano è un dolce inaspettato e irresistibile, perfetto da gustare come spuntino goloso ed energetico.