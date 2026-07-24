Ricetta facile del pâté di peperoni e robiola per crostini gourmet

L’estate è la stagione perfetta per gustare i sapori intensi e profumati dei peperoni. Oggi ti proponiamo una ricetta che trasforma questi ortaggi in un pâté cremoso e aromatico, ideale per accompagnare fette di pane rustico o per arricchire i tuoi buffet.

Il pâté di peperoni e robiola è un’antipasto che unisce la dolcezza dei peperoni arrostiti alla cremosità del formaggio fresco, creando un equilibrio di sapori che conquista fin dal primo assaggio. Scopriamo insieme come prepararlo.

La preparazione dei peperoni arrostiti

Il segreto di questo pâté risiede nella perfetta cottura dei peperoni. Iniziamo preriscaldando il forno a 220°C e disponiamo i peperoni interi su una teglia foderata con carta forno. Cuociamo per circa 30 minuti, girandoli di tanto in tanto, fino a quando la pelle non diventa completamente nera e la polpa morbida.

Una volta sfornati, chiudiamo i peperoni in un sacchetto di plastica per alimenti o in una ciotola sigillata con pellicola trasparente. Lasciamoli riposare per 15 minuti: l’umidità e il vapore creati all’interno faciliteranno la rimozione della buccia senza alcuno sforzo.

La creazione del pâté

Dopo aver pulito i peperoni, eliminando la pelle bruciata, i semi e i filamenti bianchi, tagliamo la polpa a pezzettoni e la trasferiamo nel boccale del mixer. Aggiungiamo la robiola la paprika affumicata un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Frulliamo il tutto a massima velocità fino a ottenere una base liscia.

Successivamente, uniamo le mandorle e i pinoli (o solo le mandorle, se preferisci) e frulliamo ancora per qualche secondo per raggiungere una consistenza vellutata e omogenea. Assaggiamo il pâté e regoliamo di sale o paprika secondo il nostro gusto. Trasferiamo la crema in una ciotolina e lasciamola rassodare in frigorifero per almeno 30 minuti.

La presentazione perfetta

Per servire il pâté, abbrustoliamo le fette di pane sulla piastra ben calda o nel tostapane, finché non saranno dorate e super croccanti su entrambi i lati. Sbucciamo uno spicchio d’aglio e sfregiamolo energicamente sulla superficie del pane ancora caldo per sprigionare tutto il suo aroma. Spalmiamo un’abbondante dose di pâté di peperoni e robiola sui crostini e decoriamo ogni fetta con qualche fogliolina di basilico fresco.

Questo pâté di peperoni e robiola può essere conservato in frigorifero per un massimo di 2-3 giorni, chiuso all’interno di un contenitore ermetico. Per preservare la freschezza e il colore brillante della crema, copriamo la superficie con un sottile velo di olio extravergine d’oliva prima di sigillare il coperchio. Ti sconsigliamo la congelazione, poiché la presenza della robiola fresca rovinerebbe la consistenza vellutata al momento dello scongelamento.

Se desideri personalizzare la ricetta, puoi sostituire la robiola con del caprino fresco per una nota più grintosa, con della ricotta ben scolata per un gusto più delicato, oppure con del formaggio spalmabile classico. Inoltre, puoi sperimentare con frutta secca alternativa come gherigli di noce o anacardi tostati.