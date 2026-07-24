Ddl Concorrenza: ecco come funziona la nuova normativa sulla doggy bag

Un cambiamento significativo sta per arrivare nel mondo della ristorazione italiana. Con l’approvazione del Ddl Concorrenza, i consumatori avranno finalmente il diritto di portare a casa gli avanzi dei pasti non consumati. Questa pratica, già diffusa in molti altri Paesi, è nota come doggy bag e rappresenta un passo importante nella lotta allo spreco alimentare.

La nuova normativa, che dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei Ministri, introduce importanti novità per i clienti e gli esercenti. Vediamo insieme cosa cambia e come verrà implementata questa misura.

Il diritto alla doggy bag: cosa prevede la nuova legge

Il Ddl Concorrenza sancisce esplicitamente il diritto dei consumatori a trattenere per l’asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati. Una delle novità più rilevanti è l’istituzione di un logo specifico che i ristoratori potranno utilizzare per comunicare ai clienti questa possibilità. Questo simbolo sarà un punto di riferimento per i consumatori che vorranno avvalersi del servizio.

Il provvedimento stabilisce che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute, definirà i criteri e le modalità per erogare il servizio di asporto del cibo non consumato. Inoltre, le campagne di promozione e valorizzazione contro lo spreco alimentare faranno sempre riferimento a questo logo.

Come verrà implementata la nuova normativa

La nuova legge rappresenta un passo avanti significativo nella lotta allo spreco alimentare. Secondo i dati, ogni anno in Italia vengono sprecati tonnellate di cibo, e questa misura potrebbe contribuire a ridurre questo fenomeno. I ristoratori avranno l’obbligo di fornire ai clienti la possibilità di portare a casa gli avanzi, ma sarà anche importante sensibilizzare i consumatori sull’utilizzo di questa pratica.

Il logo istituzionale sarà un elemento chiave per la promozione della doggy bag. Le campagne di sensibilizzazione, sia pubbliche che private, faranno riferimento a questo simbolo per informare i cittadini sulle nuove disposizioni. Inoltre, il decreto ministeriale definirà le modalità operative per garantire che il servizio sia erogato in modo uniforme e sicuro.

Le sfide per i ristoratori

L’introduzione della doggy bag rappresenta una sfida per i ristoratori, che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. Sarà necessario fornire contenitori idonei per il trasporto degli avanzi e garantire che il cibo sia conservato in modo sicuro. Inoltre, sarà importante formare il personale per rispondere alle domande dei clienti e promuovere l’utilizzo del servizio.

Nonostante le sfide, molti ristoratori vedono questa misura come un’opportunità per migliorare la propria immagine e contribuire alla sostenibilità. La doggy bag può diventare un valore aggiunto per i locali che vogliono dimostrare impegno verso la riduzione dello spreco alimentare.

Con l’adozione di questo servizio, i consumatori avranno la possibilità di portare a casa gli avanzi, riducendo così lo spreco e promuovendo uno stile di vita più sostenibile.