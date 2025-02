Scopri come preparare una zuppa di lenticchie e verza, perfetta per l'inverno.

Ingredienti per una zuppa nutriente

Le lenticchie sono un legume ricco di nutrienti e perfetto per preparare piatti caldi e confortanti durante i mesi più freddi. Per questa ricetta, avrai bisogno di:

200 gr di lenticchie

200 gr di verza

1 spicchio d’aglio

1 carota

1 cucchiaino di concentrato di pomodoro

Pane raffermo

Peperoncino

Origano

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione della zuppa di lenticchie e verza

Inizia mettendo in ammollo le lenticchie per alcune ore, in modo da ammorbidirle e ridurre i tempi di cottura. In una pentola, fai soffriggere uno spicchio d’aglio in un filo d’olio, fino a quando non diventa dorato. Nel frattempo, pela la carota, tagliala a rondelle e aggiungila nella pentola con l’aglio. Lascia insaporire per qualche minuto.

A questo punto, aggiungi il concentrato di pomodoro e mescola bene, permettendo ai sapori di amalgamarsi. Dopo qualche minuto, unisci le lenticchie scolate e togli l’aglio. Copri il tutto con acqua e porta a ebollizione.

Nel frattempo, taglia la verza a julienne e aggiungila nella pentola. Continua la cottura fino a quando le lenticchie e la verza non saranno tenere, mescolando di tanto in tanto per evitare che si attacchino.

Preparazione del pane croccante

Per completare il piatto, prendi del pane raffermo e sbriciolalo. In una padella, fai rosolare il pane con un filo d’olio, aggiungendo origano e peperoncino a piacere. Questo passaggio darà un tocco croccante e saporito alla tua zuppa.

Una volta che la zuppa è pronta, impiatta generosamente e aggiungi il pane croccante sopra. Termina con un filo d’olio a crudo per esaltare ulteriormente i sapori. Servi caldo e goditi questo piatto semplice, rustico e ricco di gusto.