Scopri come valorizzare ingredienti comuni in piatti raffinati e sostenibili.

Ingredienti freschi e sostenibili

La cucina sostenibile è un tema sempre più attuale, e utilizzare ingredienti semplici come porri e cannellini è un ottimo modo per iniziare. Questi legumi, ricchi di proteine e fibre, possono essere trasformati in un piatto delizioso e nutriente. La ricetta proposta da Eleonora Riso dimostra come la semplicità possa essere la chiave per un pasto gustoso e rispettoso dell’ambiente.

Preparazione dei porri e cannellini

Per preparare questo piatto, inizia con la pulizia dei porri, rimuovendo le parti verdi più dure e affettandoli finemente. In una padella, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi i porri, facendoli rosolare fino a quando non diventano teneri e leggermente dorati. Nel frattempo, cuoci i cannellini in acqua salata fino a quando non sono morbidi. Una volta pronti, scolali e uniscili ai porri, mescolando bene per amalgamare i sapori. Questo passaggio è fondamentale per garantire che ogni ingrediente venga valorizzato al massimo.

Un tocco di creatività e sostenibilità

La ricetta non si ferma qui. Per rendere il piatto ancora più interessante, puoi tostare i cannellini avanzati in forno fino a renderli croccanti. Questi possono essere conservati in un barattolo ermetico e utilizzati come snack sano durante la giornata. Questo approccio non solo riduce gli sprechi, ma offre anche un’alternativa gustosa e nutriente per ogni momento. La cucina sostenibile è anche questo: trovare modi per riutilizzare gli ingredienti e creare piatti che siano sia comfort food che raffinati.

Il dado vegetale fatto in casa

Un altro aspetto della cucina sostenibile è la preparazione del dado vegetale in casa. Utilizzando scarti di verdura e aromi freschi, puoi creare un brodo ricco di sapore e privo di conservanti. Questo non solo migliora il gusto dei tuoi piatti, ma contribuisce anche a una cucina più etica e consapevole. La sostenibilità in cucina non è solo una moda, ma un modo di vivere che può portare a scelte alimentari più sane e responsabili.