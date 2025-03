Scopri come preparare le cipolle in agrodolce con la ricetta della nonna, semplice e gustosa.

Ingredienti per le cipolle in agrodolce

Per realizzare questa deliziosa ricetta, avrai bisogno di pochi ingredienti, facilmente reperibili. Ecco cosa ti serve:

500 g di cipolle borettane

30 g di olio extravergine di oliva

30 g di zucchero

40 g di aceto balsamico

10 g di sale

Qualche foglia di alloro

Preparazione delle cipolle in agrodolce

Inizia sbollentando le cipolline in acqua salata per circa due minuti. Una volta pronte, scolale e conserva l’acqua di cottura. In una padella, scalda l’olio e aggiungi le cipolle, l’aceto e lo zucchero. Aggiungi poca acqua calda alla volta per mantenere le cipolle umide e morbide. Per un tocco di sapore in più, puoi aggiungere una o due foglie di alloro, insieme a bacche di ginepro o pepe, a seconda dei tuoi gusti.

Cuoci le cipolle per pochi minuti, facendo attenzione a non farle diventare una crema; devono mantenere la loro consistenza croccante.

Conservazione e abbinamenti

Una volta cotte, versa le cipolle in un vasetto di vetro sterilizzato. Chiudi il vasetto e capovolgilo per creare il sottovuoto, mentre le cipolle sono ancora calde. Per una maggiore sicurezza, puoi sterilizzare il vasetto chiuso immergendolo in acqua bollente per dieci minuti.

Le cipolle in agrodolce sono un contorno ideale per carni di maiale, ma si abbinano perfettamente anche a crostini di pane con patè di fegatini o come stuzzichini durante un aperitivo. Puoi anche servirle con formaggi stagionati per un’esperienza gastronomica completa.

Varianti e suggerimenti

Questa ricetta è molto versatile: puoi sperimentare utilizzando diverse varietà di cipolla, come la rossa di Tropea, che offre un sapore intenso e un colore vivace. Le cipolle in agrodolce si conservano bene in barattoli di vetro e possono durare fino a un anno, mantenendo il loro sapore e la loro consistenza. Provale anche come contorno per piatti vegetariani o durante una grigliata di carne e pesce.

In conclusione, le cipolle in agrodolce rappresentano un classico della cucina italiana, ricco di storia e tradizione. Preparale seguendo questa ricetta e scopri il piacere di un piatto semplice ma ricco di sapore.