Noi, amanti della cucina, siamo fortunati, in quanto l’Italia vanta prodotti tipici eccellenti, esportati e apprezzati in tutto il mondo. Fra questi si distingue l’aceto balsamico, alleato prezioso se si vuole dare vita a piatti dal sapore deciso e dall’anima tricolore.

Si tratta, tuttavia, di un alimento molto delicato e complesso; farne un buon uso è possibile solo se si conoscono alcuni trucchetti, un esempio? Leggere attentamente l’etichetta e concentrarsi sul tempo di invecchiamento: gli aceti più invecchiati si caratterizzano per sapore intenso e consistenza densa. Inoltre, è consigliato chiudere sempre correttamente il tappo per evitare l’ossidazione e conservare l’aceto in un luogo fresco e buio, a debita distanza dal sole che, con il suo calore, potrebbe danneggiarne la qualità.

A proposito di sapore, è bene chiarire che per godere di ricette prelibate non si può fare a meno di selezionare aceti di altissima qualità, ovvero invecchiati secondo rigide normative e dal sapore ricco e complesso. Se non hai un rivenditore di fiducia non c’è da disperarsi, gli alimenti tradizionali italiani tra cui scegliere online sono tantissimi e chiunque, in qualsiasi parte del mondo, può godere dell’autenticità della nostra cucina, garanzia di qualità e sapore.

Di seguito la nostra selezione di ricette creative a base di aceto balsamico da provare a casa.

Insalata caprese rivisitata con riduzione di aceto balsamico

L’insalata caprese è un piatto semplicissimo da preparare, a base di pochi ingredienti, facilmente reperibili. Tuttavia, il suo gusto semplice e genuino l‘ha resa una proposta immancabile nei menu dei ristoranti dello Stivale e anche una delle pietanze più apprezzate a casa, specie quando si ha poco tempo da dedicare ai fornelli.

L’insalata caprese rivisitata con riduzione di aceto balsamico è un’alternativa che consigliamo a chi ha voglia di sperimentare e dare un tocco di originalità e un sentore più forte al piatto.

La preparazione è facilissima, basta far bollire l’aceto fino a riduzione in un piccola padella, versarlo su pomodorini e mozzarella (precedentemente tagliati) e condire il tutto con olio d’oliva, sale, pepe e foglie di basilico fresco.

Filetto di maiale glassato all’aceto balsamico

Il filetto di maiale glassato all’aceto balsamico è la ricetta perfetta per gli amanti della carne e dei piatti aromatizzati. L’aceto è capace di esaltare il gusto succoso della carne di maiale come nessun altro ingrediente.

Per realizzare questa ricetta bisogna come prima cosa rosolare in padella con olio d’oliva i filetti di maiale, fino a che risulteranno dorati da ambo i lati. Nel frattempo, lascia cuocere a fuoco lento in una casseruola aceto balsamico, zucchero di canna e un pizzico di pepe. Otterrai una profumatissima glassa da spennellare sui tuoi filetti di maiale.

Non ti resta che infornare il tutto a 180 gradi e lasciare cuocere per circa 15 minuti.

Panna cotta al balsamico con fragole fresche

La panna cotta al balsamico con fragole fresche è una rivisitazione della classica panna cotta, dolce italiano che ha riscosso un successo mondiale.

Questa variante ha l’abilità di creare un perfetto equilibrio tra dolcezza e acidità. La difficoltà di preparazione è media.

Bisogna sciogliere i fogli di gelatina in acqua fredda e lasciarli da parte e, successivamente, portare a ebollizione in una pentola: panna, zucchero e semi di vaniglia. Alla miscela ottenuta aggiungi la gelatina sciolta, mescola e il gioco è fatto. Non resta molto da fare se non versare il composto nelle apposite formine e lasciare raffreddare per almeno 4 ore in frigorifero. Servi il tuo dessert con le fragole marinate in una riduzione di aceto balsamico leggermente zuccherata.